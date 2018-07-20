Первый московский букинистический фестиваль открылся на Новом Арбате

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Первый в столице букинистический фестиваль открылся на Новом Арбате. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что на Новом Арбате выставлено 30 торговых точек с различной литературой. Там можно купить как детские, так и взрослые книги. Многим изданиям на фестивале более 100 лет.

Для посетителей будут проводить мастер-классы. Также на фестивале работают стенды буккросинга, где каждый может взять понравившуюся книгу.

По словам Немерюка, участником мероприятия может стать любой букинист. Для продажи своих книг можно прийти даже на день.

Фестиваль продлится до 20 октября. Площадки расположены по адресу: Новый Арбат, вл. 13, 15, 19, 21.