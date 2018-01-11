Снимки России с борта МКС покажут на фестивале в Москве

Фото: AP/NASA/Randy Bresnik
Фотографии России, сделанные с борта Международной космической станции, покажут в Центральном доме художника в рамках юбилейного, пятого, фестиваля природы "Первозданная Россия". Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"На пятом фестивале "Первозданная Россия" посетители смогут увидеть нашу страну с такого ракурса, с которого, возможно, никогда еще не видели", – пояснили Агентству "Москва" в оргкомитете. Космонавт Сергей Рязанский, который отправился в космос 29 июля 2017 года как командир экипажа корабля "Союз МС-05" и МКС, представит свои снимки России из космоса.
В оргкомитете фестиваля также рассказали о ряде интересных гостевых проектов зарубежных фотографов. Среди этих проектов будет уникальная выставка финалистов и победителей международного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year ("Фотограф года в дикой природе"). В России эту выставку покажут впервые. На фестивале также можно будет оценить 30 лучших работ, авторами которых стали участники Всероссийского конкурса юных фотографов "Первозданная Россия" под эгидой Российского движения школьников.
V Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" откроется в Центральном доме художника 26 января и будет проходить по 25 февраля 2018 года. В первый раз фестиваль состоялся в 2014 году. Он проводится при поддержке Совета Федерации, Минкультуры, Ростуризма, "Русского географического общества" и правительства столицы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: