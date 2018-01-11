Снимки России с борта МКС покажут на фестивале в Москве

Фото: AP/NASA/Randy Bresnik

Фотографии России, сделанные с борта Международной космической станции, покажут в Центральном доме художника в рамках юбилейного, пятого, фестиваля природы "Первозданная Россия". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"На пятом фестивале "Первозданная Россия" посетители смогут увидеть нашу страну с такого ракурса, с которого, возможно, никогда еще не видели", – пояснили Агентству "Москва" в оргкомитете. Космонавт Сергей Рязанский, который отправился в космос 29 июля 2017 года как командир экипажа корабля "Союз МС-05" и МКС, представит свои снимки России из космоса.

В оргкомитете фестиваля также рассказали о ряде интересных гостевых проектов зарубежных фотографов. Среди этих проектов будет уникальная выставка финалистов и победителей международного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year ("Фотограф года в дикой природе"). В России эту выставку покажут впервые. На фестивале также можно будет оценить 30 лучших работ, авторами которых стали участники Всероссийского конкурса юных фотографов "Первозданная Россия" под эгидой Российского движения школьников.

V Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" откроется в Центральном доме художника 26 января и будет проходить по 25 февраля 2018 года. В первый раз фестиваль состоялся в 2014 году. Он проводится при поддержке Совета Федерации, Минкультуры, Ростуризма, "Русского географического общества" и правительства столицы.