Короткое замыкание оставило без света 2 тыс. жителей Подмосковья

Короткое замыкание оставило без электроснабжения 9 трансформаторных подстанций в Московской области. Авария произошла на питающей кабельной линии около 11.00, и оставила без света жителей поселков Родники и Удельная Раменского муниципального района.

Всего в зоне отключения оказалось около 2 тысяч человек, а также школа в поселке Родники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья.

На месте происшествия работают оперативная группа Раменского гарнизона пожарной охраны, ремонтно-восстановительная бригада от ОАО "Ильинские электросети" и представители районной администрации. Восстановить электроснабжение планируется к 14.00.