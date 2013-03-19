Форма поиска по сайту

19 марта 2013, 12:42

Экономика

Короткое замыкание оставило без света 2 тыс. жителей Подмосковья

Короткое замыкание оставило без электроснабжения 9 трансформаторных подстанций в Московской области. Авария произошла на питающей кабельной линии около 11.00, и оставила без света жителей поселков Родники и Удельная Раменского муниципального района.

Всего в зоне отключения оказалось около 2 тысяч человек, а также школа в поселке Родники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья.

На месте происшествия работают оперативная группа Раменского гарнизона пожарной охраны, ремонтно-восстановительная бригада от ОАО "Ильинские электросети" и представители районной администрации. Восстановить электроснабжение планируется к 14.00.

электроэнергия отключения авария чп мо

