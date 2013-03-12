Энергоснабжение в Звенигороде восстановлено после аварии на подстанции

Энергоснабжение в Звенигороде полностью восстановлено после аварии на подстанции, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"По состоянию на 12.30 12 марта 2013 г. заканчивается прозванивание лабораторией, замененных кабелей с последующим их подключением, аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы завершены", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят подключение к электроснабжению по штатной схеме.

Напомним, вечером 11 марта половина подмосковного города осталась без энергоснабжения из-за серьезной аварии. Причиной ЧП стало короткое замыкание на подстанции. В результате были повреждены 9 электрокабелей по 6 кВ.