12 марта 2013, 14:18

Экономика

Энергоснабжение в Звенигороде восстановлено после аварии на подстанции

Энергоснабжение в Звенигороде полностью восстановлено после аварии на подстанции, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"По состоянию на 12.30 12 марта 2013 г. заканчивается прозванивание лабораторией, замененных кабелей с последующим их подключением, аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы завершены", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят подключение к электроснабжению по штатной схеме.

Напомним, вечером 11 марта половина подмосковного города осталась без энергоснабжения из-за серьезной аварии. Причиной ЧП стало короткое замыкание на подстанции. В результате были повреждены 9 электрокабелей по 6 кВ.

электроэнергия энергоснабжение Звенигород авария мо

