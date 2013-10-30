Причиной сбоя на Белорусском направлении МЖД стал поврежденный кабель

Задержка в движении электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги была вызвана повреждением кабеля, сообщает пресс-служба МЖД.

Сбой в движении произошел утром 30 октября. Сейчас движение восстановлено и осуществляется по расписанию.

"Сегодня в 11:37 на участке "Кунцево-1-Фили" Белорусского направления МЖД сработало устройство системы сигнализации, в результате чего два светофора показывали красный свет. На место выехали специалисты дороги, которые зафиксировали повреждение кабеля посторонними лицами", - говорится в сообщении.

Движение электричек осуществлялось с использованием резервных средств связи. В 12.19 специалисты починили поврежденный кабель.

Из-за поломки пять электричек прибыли в Москву с опозданием от 20 до 30 минут.