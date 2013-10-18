Девушка выпала из электрички из-за неисправных дверей и погибла

24-летняя москвичка выпала из электрички из-за неисправных автоматических дверей и впоследствии скончалась в больнице, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 5 октября около 09 часов 49 минут.

"При подъезде к железнодорожной платформе Конобеево Московско-Рязанского отделения из электропоезда № 6110 сообщением "Москва - Голутвин" из неисправных автоматических дверей пятого вагона на поверхность платформы выпала его пассажирка", - говорится в сообщении.

С тяжелейшими травмами головы она была госпитализирована в больницу. Спустя 10 дней девушка скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело.