Дополнительные поезда появятся на Горьковском направлении МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

С 17 сентября на Горьковском направлении Московской железной дороги пустят два дополнительных поезда на участке Москва-Курская – Железнодорожная. Они будут ходить в утренний "час пик" по рабочим дням.

"В 7.52 со станции Железнодорожная будет отправляться электропоезд № 6591Р и прибывать на Курский вокзал в 8.29. Из Москвы в 7.54 будет отправляться электропоезд 6592Р и прибывать на станцию Железнодорожная в 8.32", – сообщает пресс-служба "Московской железной дороги".

Пресс-служба подчеркивает, что информацию обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах.