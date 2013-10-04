В наземном транспорте будут транслировать ауэдиоэкскурсии

Активисты молодежного парламента планируют запустить проект под названием "Аудиогид". В его рамках жителям столицы в доступной форме расскажут о московских достопримечательностях.

Предполагается, что аудиоэкскурсии будут транслироваться в наземном транспорте. Первые из них запустят в автобусах и троллейбусах, следующих по центральным улицам города. Пассажиры познакомятся с интересными местами столицы и узнают их историю.