04 октября 2013, 11:50

Туризм

В наземном транспорте будут транслировать ауэдиоэкскурсии

Активисты молодежного парламента планируют запустить проект под названием "Аудиогид". В его рамках жителям столицы в доступной форме расскажут о московских достопримечательностях.

Предполагается, что аудиоэкскурсии будут транслироваться в наземном транспорте. Первые из них запустят в автобусах и троллейбусах, следующих по центральным улицам города. Пассажиры познакомятся с интересными местами столицы и узнают их историю.

