Биржи Европы завершили 2021 год уверенным ростом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ключевые фондовые индексы Европы завершили 2021 год уверенным ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Лидирующую позицию в уходящем году занял французский индекс CAC 40: за 12 месяцев он набрал почти 29%. Тем самым индекс продемонстрировал лучший результат с 1999 года.

При этом по итогам пятницы французский индекс снизился на 0,28%, до 7153,03 пункта.

Снижение отмечено и у британского индекса FTSE 100. Он уменьшился на 0,32%, до 7379,4 пункта. При этом за год FTSE 100 вырос на 14,2%. Это сильнейший рост данного индекса с 2016 года.

Между тем немецкий DAX вырос на 15,8%, что является его сильнейшим ростом с 2019 года. По итогам четверга немецкий индекс увеличился на 0,21%, до 15884,86 пункта.

Лучшим месяцем для немецкого и французского индексов оказался март. Прирост наблюдался на 8,9% и на 6,38% соответственно. А вот FTSE 100 продемонстрировал рост только в декабре.

При этом самое сильное падение британского индекса было зафиксировано в ноябре (2,5%), САС 40 – в январе (2,7%), DAX – в апреле (2,1%).

В уходящем году большое внимание инвесторы уделяли инфляции, стремительно ускорившейся во всем мире. Коснулось это и Европы. По итогам ноября годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 4,9%. Это стало рекордным показателем за 30 лет.

Оценивали рынки и дальнейшие перспективы экономического роста европейских стран. Согласно статистике, он замедлился по сравнению с прошлым годом, однако был достаточен, чтобы позволить говорить о перспективе возвращения к доковидным уровням в 2022 году.

В частности, в данных условиях Банк Англии в декабре повысил свою процентную ставку до 0,25% с 0,1%, сохранив при этом объем выкупа активов в размере 895 миллиардов фунтов стерлингов.

В свою очередь Европейский Центробанк принял решение сократить выкуп активов по специальной программе PEPP. Завершить ее планируют в 2022 году. При этом ставка осталась на прежнем уровне.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Она отметила повышение ставок по ипотеке, однако полагает, по итогу оно будет ниже роста инфляции и ключевой ставки.