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Россия вынесла экономические уроки из распада СССР, и руководство страны пытается не допустить повторения ситуации. Об этом заявили эксперты по РФ и США Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье для издания Foreign Affairs.

По мнению авторов, позицию властей России отражают ключевые характеристики экономики и экономической политики страны.

СМИ приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева, который заявил, что политика РФ более консервативна, инфляция взята под контроль. Он также отметил, что бюджет страны сбалансирован, а внешний долг отсутствует. При этом Гуриев уверен, что у страны есть большие резервы.

Авторы статьи также считают, что России удалось укрепиться на фоне конкуренции с США. Экономика РФ, считают эксперты, смогла выстоять в условиях санкций.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика близка к перегреву из-за ситуации на трудовом рынке. По его словам, экономика России находится выше своих потенциальных возможностей.

