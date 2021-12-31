Авторы Foreign Affairs заявили, что Россия вынесли экономические уроки после распада СССР

Фото: Агентство "Москва"
Россия вынесла экономические уроки из распада СССР, и руководство страны пытается не допустить повторения ситуации. Об этом заявили эксперты по РФ и США Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье для издания Foreign Affairs.
По мнению авторов, позицию властей России отражают ключевые характеристики экономики и экономической политики страны.
СМИ приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева, который заявил, что политика РФ более консервативна, инфляция взята под контроль. Он также отметил, что бюджет страны сбалансирован, а внешний долг отсутствует. При этом Гуриев уверен, что у страны есть большие резервы.
Авторы статьи также считают, что России удалось укрепиться на фоне конкуренции с США. Экономика РФ, считают эксперты, смогла выстоять в условиях санкций.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика близка к перегреву из-за ситуации на трудовом рынке. По его словам, экономика России находится выше своих потенциальных возможностей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: