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Москва 24

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Экономика

09:58

В ЦБ заявили, что экономика РФ близка к перегреву из-за ситуации на рынке труда

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская экономика близка к перегреву из-за ситуации на трудовом рынке. Такое мнение выразил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов в интервью YouTube-каналу Bitkogan.

По словам Тремасова, экономика России находится выше своих потенциальных возможностей.

"И рынок труда – это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", – пояснил эксперт.

Тремасов подчеркнул, что в настоящее время в России наблюдается дефицит трудовых ресурсов. Именно этот показатель, отметил директор департамента денежно-кредитной политики, является одним из лучших показателей состояния экономики.

При этом он рассказал, что перспектива для роста экономики будет зависеть от ее производительности.

Ранее Владимир Путин заявил о росте зарплаты россиян в реальном выражении. По его словам, также ожидается и рост реальных располагаемых доходов по итогам года.

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