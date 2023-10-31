Курс юаня опустился до 12,5 рубля впервые с 11 июля

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Стоимость юаня в ходе торгов на Московской бирже снизилась до 12,5 рубля впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В 11:23 по московскому времени юань подешевел на 14 копеек – до 12,5 рубля.

В свою очередь, курс доллара упал на 1,06 рубля – до 91,8 рубля, а стоимость евро снизилась на 1,07 рубля – до 97,57 рубля.

Утром во вторник, 31 октября, стоимость доллара в рамках торгов снизилась до 92 рублей.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, юань остается неконвертируемой валютой, поскольку его доля в международных экономических расчетах составляет 5%, а доля доллара – 85%.

Кроме того, за американской валютой стоит не только Федеральная резервная система США, но и желание людей использовать доллар в качестве инструмента сохранения стоимости, напомнил он.



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