31 октября, 11:46Экономика
Курс юаня опустился до 12,5 рубля впервые с 11 июля
Фото: 123RF/joesayhello
Стоимость юаня в ходе торгов на Московской бирже снизилась до 12,5 рубля впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.
В 11:23 по московскому времени юань подешевел на 14 копеек – до 12,5 рубля.
В свою очередь, курс доллара упал на 1,06 рубля – до 91,8 рубля, а стоимость евро снизилась на 1,07 рубля – до 97,57 рубля.
Утром во вторник, 31 октября, стоимость доллара в рамках торгов снизилась до 92 рублей.
По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, юань остается неконвертируемой валютой, поскольку его доля в международных экономических расчетах составляет 5%, а доля доллара – 85%.
Кроме того, за американской валютой стоит не только Федеральная резервная система США, но и желание людей использовать доллар в качестве инструмента сохранения стоимости, напомнил он.
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