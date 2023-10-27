Инвестор заявил, что фьючерсы на Brent колеблются от 87 до 90 долларов за баррель

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Фьючерсы на Brent 26 октября не смогли закрепиться на уровне 90 долларов за баррель и продолжают колебаться в коридоре 87–90 долларов за баррель. Об этом пишет RT со ссылкой на частного инвестора Федора Сидорова.

По его мнению, подобный диапазон цен сохранится в ближайшую неделю. Сидоров уточнил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке на нефтяном рынке наблюдается высокая волатильность.

Эксперт отметил, что подобное настолько "тревожит ключевых игроков, что цены реагируют даже на мелкие инфоповоды, связанные с повесткой". Однако Сидоров отметил, что позитивный прогноз, "когда котировки начнут смещаться вверх", также вероятен.

Ранее аналитик Игорь Юшков спрогнозировал, что до конца 2023 года стоимость одного барреля нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов. По его словам, рост цен будет связан с дефицитом нефти на мировом рынке из-за снижения объемов добычи в России в Саудовской Аравии.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах. Он уточнил, что в большей степени это рубли, юани, дирхамы и рупии.

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