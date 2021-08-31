Цены на жилье в России снизились впервые за год – СМИ

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В России впервые за год начали снижаться цены на жилье. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета "Известия".

Самое заметное снижение зафиксировали в Москве, стоимость квартир в новостройках столицы в июле упала на 1,5%.

По данным директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, также на 1,5% снизилась средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Омске. В Челябинске – на 1%, в Перми – на 0,6%, в Уфе – на 0,4%.

В свою очередь аналитики агентства недвижимости "Метриум" ожидают, что по итогам августа средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы может упасть на 1,7%.

Ранее риелторы назвали пять российских городов с жильем дешевле 500 тысяч рублей. В список вошли Омск с показателем 32% от общего числа сделок, а также Волгоград – 23,4%, Челябинск – 15%, Новосибирск –12% и Воронеж –5,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 1,1 и 0,5% соответственно.