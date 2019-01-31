Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Начиная с 31 января, жители России смогут узнать индивидуальный кредитный рейтинг. В нем будут учтены все просрочки, долговая нагрузка и "возраст" кредитной истории, передает РИА Новости.

Составление персонального кредитного рейтинга отражено в поправках к закону "О кредитных историях". Отныне вместе с кредитным отчетом заемщику начнут выдавать его рейтинг в баллах. При этом высший балл станет показателем низкого уровня кредитного риска.

Кроме того, граждане дважды смогут получить кредитный отчет бесплатно. Один раз в бумажной форме и еще один – в электронной.

Запрос на кредитный отчет также можно будет отправить через дистанционные каналы. Речь идет о личных кабинетах банков и Единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее в Центробанке задумались об ипотечных каникулах. Основанием для льгот может быть, например, потеря работы, если сумма платежа превышает 50% текущего дохода.