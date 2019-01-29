ЦБ задумался об ипотечных каникулах для потерявших работу

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Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы. Об этом рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что основанием для таких "каникул" может быть, например, потеря работы, если сумма платежа превышает 50% текущего дохода.

По словам Швецова, общая продолжительность ипотечных каникул, которые заемщик имеет право взять по одному кредиту, не может превышать год. При этом "за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев", пояснил представитель ЦБ.

Таким образом, заемщикам могут позволить брать каникулы по одному кредиту не один раз. Кроме того, по замыслу Центробанка, россияне, взявшие ипотеку, сами решат, приостановить ли выплаты полностью или же только снизить их сумму.

Как считают в ЦБ, практика ипотечных каникул не приведет к тому, что банкам придется создавать повышенные резервы. Временное приостановление платежей по ипотечным кредитам не является просрочкой, отметил Швецов.

По его словам, даже при массовом уходе на ипотечные каникулы проблем с ликвидностью не возникнет, так как многие россияне предпочитают выплачивать кредит быстрее, чем предусмотрено графиком. Помимо этого, принятие закона об ипотечных каникулах приведет к снижению ставок и сделает ипотеку более доступной для россиян, подчеркнул Швецов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российское правительство одобрило новые льготы для семей с детьми, взявших ипотеку. По ее словам, речь идет о трех мерах: увеличении периода действия льготной процентной ставки, списании части долга по кредиту за счет государства, а также предоставлении субсидии, исходя из размера ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 4%. Голикова отметила, разрабатываемые льготы дадут возможность получить поддержку более 1,6 миллиона семей.