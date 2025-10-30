В России могут ввести маркировку для влажных салфеток и бумаги

Фото: 123RF.com/adamr

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести дополнительную маркировку для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга России Антону Алиханову, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Воробьев уточнил, что меры направлены на устранение засоров в системах водоотведения, появляющихся из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены. Они вредят инфраструктуре и повышают расходы на ее ремонт.

Введение маркировки, считает глава Московской области, повысит осведомленность жителей о методах утилизации такой продукции, снизит количество засоров и уменьшит нагрузку на коммунальные системы.

Также в документе указаны данные, согласно которым на некоторых очистных сооружениях региона каждый день собирается до 20 тонн мусора. Из них до 80% составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

