30 октября, 11:05Экономика
В России могут ввести маркировку для влажных салфеток и бумаги
Фото: 123RF.com/adamr
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести дополнительную маркировку для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга России Антону Алиханову, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Воробьев уточнил, что меры направлены на устранение засоров в системах водоотведения, появляющихся из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены. Они вредят инфраструктуре и повышают расходы на ее ремонт.
Введение маркировки, считает глава Московской области, повысит осведомленность жителей о методах утилизации такой продукции, снизит количество засоров и уменьшит нагрузку на коммунальные системы.
Также в документе указаны данные, согласно которым на некоторых очистных сооружениях региона каждый день собирается до 20 тонн мусора. Из них до 80% составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.
Ранее стало известно, что в стране свежие фрукты будут сертифицировать по новому стандарту "Зеленый эталон". Он вводит жесткие нормы на всех этапах выращивания плодов. Соответствующие нормативам фрукты будут получать маркировку, подтвержденную органом по сертификации Роскачества.
"Деньги 24": обязательную маркировку меда введут в России с 1 марта 2026 года