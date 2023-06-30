Ветеринарный и фитосанитарный сертификаты будут оформлять только через "Мой экспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Подача электронных заявлений на оформление фитосанитарного и ветеринарного сертификатов в ближайшее время станет возможным только через платформу "Мой экспорт". Об этом сообщает телеканал ТВЦ.

В отношении фитосанитарных сертификатов, в том числе реэкспортных, нововведение начнет действовать уже с 3 июля, а для ветеринарных – с 1 сентября. Срок их оформления составит один рабочий день.

Для оформления одного из перечисленных документов, предпринимателю потребуется заполнить онлайн-заявку. При этом необходимые для нее сведения поступят автоматически из баз данных Россельхознадзора.

После получения уведомления об оформлении сертификата заявителю потребуется получить его бумажную версию, поскольку именно в таком виде документы принимают таможенные органы. При этом через портал можно выбрать время и место получения бумаг.

Кроме того, платформа "Мой экспорт" позволяет узнать о недочетах в сведениях в течение восьми часов после их внесения, чтобы исправить проблемы до осмотра продукции.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что российские власти планируют продлить нацпроект "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года. Для этого сейчас донастраиваются мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков.

