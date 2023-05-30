Экономист объяснил рост стоимости доллара до 81 рубля

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Рост курса доллара до 81 рубля можно считать реакцией на достигнутый в США компромисс по повышению планки государственного долга. Об этом в беседе с RT заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"В принципе, фундаментальных причин для роста или снижения курса доллара к рублю в данный момент не существует. Так что это не тенденция, а просто конъюнктурный всплеск", – сказал специалист.

По словам Беляева, через определенное время показатель вернется к прежнему диапазону. Дальнейшие события, пояснил эксперт, будут развиваться вокруг доллара по 80 рублей.

Рост доллара в рублях зафиксировали в 07:02 на Московской бирже. Стоимость за одну единицу американской валюты составила 81,05 рубля. Позже цена выросла до 81,1 рубля. Показатель стал наибольшим с 17 мая 2023 года.

