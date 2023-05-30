Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 17 мая этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 07:02 по московскому времени курс американской валюты увеличился на 0,27%, остановившись на уровне 81,05 рубля. Уже к 07:08 доллар был на уровне 81,1 рубля. При этом евро утром на бирже не торговался. Курс китайской валюты составлял 11,415 рубля, прибавив 0,23%.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в июне будет находиться в районе 80 рублей. По его словам, в этом месяце вряд ли вероятны существенные скачки курса американской валюты.

Вместе с этим он отметил, что курсообразование зависит от состояния экономик двух стран. В этом случае речь идет о России и США.