Глава МВФ рассказала о несправедливом распределении благ между народами и странами

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Несправедливое распределение благ между государствами и народами является следствием глобализации мировой экономики, этот факт следует признать. Таким мнением во время выступления на Боаосском Азиатском форуме в Китае поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Текст опубликован на сайте МВФ.

По ее словам, глобальные цепочки поставок следует сделать более диверсифицированными и защищенными.

Вместе с этим она заявила, что этот год будет сложным для мировой экономики. Подобный прогноз сделали специалисты фонда.

Георгиева отметила, что на темпы глобального роста ВВП повлияют последствия противостояния на Украине, а также ужесточение монетарных политик в мире. При этом, напомнила она, рост ВВП прогнозируется в 2023 году на уровне менее 3%.

Азиатский экономический форум продлится с 28 по 31 марта. Мероприятия проходят в Боао, на китайском острове Хайнань.

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