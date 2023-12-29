Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с 6 предприятий Турции

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Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести предприятий Турции 29 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что данные предприятия находятся в благополучных по гриппу птиц территориях. Решение было принято в связи с потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, учитывались гарантии Турции о соответствии продукции ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

В тексте добавили, что Россельхознадзор может провести инспекции этих предприятий.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет и не будет, рынок ими более чем полностью обеспечен. По ее информации, цены на яйца стабилизируются после Нового года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции