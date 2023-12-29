Кабмин РФ вывел ряд товаров из-под действия "курсовых" экспортных пошлин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Премьер-министр России Михаил Мишустин документом исключил из-под действия "курсовых" экспортных пошлин ряд категорий товаров. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения", – говорится в сообщении.

Более того, из-под действия "курсовых" экспортных пошлин исключили пастилу, зефир, соевый белковый концентрат и другие виды товаров.

Вместе с этим меру распространили на "малоценную" продукцию, общая таможенная стоимость которой не превышает 200 евро.

До этого правительство расширило список детских товаров, которые облагаются пониженной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%, включив в него велосипеды, автокресла, детские стульчики для кормления и другие. Решение было принято с целью поддержать отечественных производителей и повысить доступность товаров для детей.

