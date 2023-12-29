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Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10:49 по московскому времени, европейская валюта упала на 0,64%, до 98,98 рубля. К 10:52 евро торговался на уровне 99,09 рубля (падение 0,52%). Между тем доллар вырос на 0,16%, до 89,46 рубля, юань снижался на 0,14%, до 12,583 рубля.

Накануне курс европейской валюты опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. По данным на 15:15, евро упал на 1,21 рубля, до 99,96 рубля. Курс доллара в то же время опустился на 1,51 рубля, до 89,756 рубля. Юань потерял 11 копеек и его стоимость составила 12,62 рубля.

В понедельник, 25 декабря, курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября. По информации на 11:13, европейская валюта увеличилась на 0,36%, до 102,11 рубля. К 11:16 евро опустился до 101,99 рубля (+0,22%).

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября