Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По информации на 11:13 по московскому времени, европейская валюта увеличилась на 0,36%, до 102,11 рубля. К 11:16 евро опустился до 101,99 рубля (+0,22%). Между тем доллар поднялся до 92,07 рубля, прибавив 0,07%. Юань вырос на 0,02%, до 12,841 рубля.

В четверг, 21 декабря, курс евро превысил 101 рубль впервые с 26 октября. Между тем доллар превысил 92 рубля впервые с 11 декабря. По данным на 12:28, доллар увеличился на 1,28 рубля, до 92,24 рубля. Европейская валюта выросла на 1,74 рубля, до 101,4 рубля. Юань, в свою очередь, подорожал на 14 копеек, до 12,88 рубля.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявляла, что причиной укрепления евро являются слабый доллар и заявления Еврокомиссии и европейского Центробанка о том, что еврозона смогла избежать рецессии в 2023 году.

"Деньги 24": как грамотно вложить деньги в золото