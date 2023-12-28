Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 15:15 по московскому времени, европейская валюта упала на 1,21 рубля, до 99,96 рубля. Курс доллара в то же время опустился на 1,51 рубля, до 89,756 рубля. Юань потерял 11 копеек и его стоимость составила 12,62 рубля.

Ранее днем курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Между тем евро потерял 1,07%, опустившись до 100,09 рубля. Китайская валюта снизилась на 0,71%, до 12,645 рубля.

Владимир Путин заявлял, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость.

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