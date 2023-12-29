Администрация Байдена не сможет использовать замороженные активы РФ – СМИ

Фото: depositphotos/eabff

Администрация американского лидера Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине пока не получит согласие европейских стран. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что только около 2% средств хранятся в Штатах, большая часть находится в Швейцарии и Бельгии. Между тем в Европе, особенно в Берлине, есть сопротивление по поводу того, оправдан ли подобный шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к европейской валюте.

Автор статьи подчеркивает, что консенсус по этому вопросу среди стран Европы отсутствует. Украина, считает он, рискует потерять способность "выжить в качестве функционирующей" страны.

Ранее в СМИ сообщалось, что страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию и Италию, поставили под сомнение предложение США о необходимости конфисковать замороженные активы РФ в размере более 300 миллиардов долларов.

Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что российская сторона подготовит симметричный ответ на конфискацию своих активов в Европе.

"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами