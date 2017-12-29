ЦБ лишил лицензии банк "Северный кредит"

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Банк России отозвал лицензию на банковские операции у коммерческого банка "Северный кредит" (город Вологда).

Документ вступает в силу с 29 декабря, сообщают "Аргументы недели". Решение связано с неоднократным нарушениями федеральных законов кредитной организацией. Согласно данным ЦБ РФ, в распоряжении банка отсутствуют документы, подтверждающие права его собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Кроме того, будут отключены банкоматы по всей сети.

В декабре ЦБ лишил лицензий еще несколько организаций. Это банки "Преодоление", "Солидарность", "Канский", "Европейский стандарт".