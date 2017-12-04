Центробанк отозвал лицензию у столичного банка "Европейский стандарт"

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Банк России отозвал лицензию у московского банка "Европейский стандарт", сообщается на сайте финансового регулятора.
"Бизнес КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", сообщает пресс-служба ЦБ.
В ноябре 2017 года в ходе инспекционной проверки обнаружили хищение "крупной суммы денег" из кассы "Евростандарта". Капитал банка заметно снизился, поэтому Банк России принял меры по предупреждению банкротства. В настоящее время в банке назначена временная администрация.
КБ "Евростандарт" (ООО) участвует в системе страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций подпадает под страховой случай. 1 ноября 2017 года по величине активов "Евростандарт" занимал 539 место в банковской системе России.
С 4 декабря Банк России отозвал лицензию у краснодарского банка "Новопокровский". По величине активов на 1 ноября 2017 банк занимал 208 место в банковской системе России.
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