Банк "Канский" остался без лицензии ЦБ

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В среду, 13 декабря, Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Канский". Информация об этом была размещена на официальном сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 декабря 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Канский", – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Причиной такого решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ". Ее деятельность была остановлена с 27 ноября.