ЦБ отозвал лицензию у банка "Преодоление"

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Центробанк РФ отозвал у московского банка "Преодоление" лицензию на осуществление банковских операций.

В кредитной организации назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Банк "Преодоление" – участник системы страхования вкладов. Вкладчики смогут рассчитывать на возмещение остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

По величине активов на 1 декабря занимал 436-е место в банковской системе РФ.

15 декабря лицензия была отозвана у столичного банка "Солидарность". Причина отзыва не уточняется.