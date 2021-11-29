Более 110 земельных участков Москва реализовала на торгах с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала года столица реализовала на торгах 111 земельных участков, еще планируется продать или сдать в аренду 50 лотов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь участков составляет 43,4 гектара, из них 37 участков продано, 74 – сдано в аренду.
"На этих территориях появится 501,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка", – приводятся в материале слова Ефимова.
Уточняется, что 51 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, 37 из них продано, а 14 сдано в аренду. Под капитальное строительство коммерческих объектов инвесторы арендовали 35 участков. Еще на 25 возведут некапитальные объекты, в том числе построят 20 физкультурно-оздоровительных комплексов.
Большинство участков находятся в ТиНАО – здесь инвесторам передали 50 объектов.
Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что наибольшим спросом пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство.
Ранее сообщалось, что с начала года инвесторы приобрели у города 1 302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Как рассказал Ефимов, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет. Так, с января по сентябрь 2019 года на торгах было реализовано 382 объекта нежилого фонда. За аналогичный период прошлого года продали 651 объект.
Отмечалось, что на увеличение продаж повлияли изменения в подготовке лотовой документации и проведении торгов: в 2020 году весь процесс перевели в электронный вид. Кроме того, у потенциальных покупателей появилась возможность совершать 3D-туры и осматривать объекты онлайн.
"Торги Москвы": с начала года город оформил в собственность почти 1 300 бесхозных объектов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: