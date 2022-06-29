Около 200 договоров льготного факторинга заключили бизнесмены в Москве с конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С конца апреля этого года московские бизнесмены заключили почти 200 договоров льготного факторинга. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что программа факторинга реализуется в рамках комплекса городских мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Он пояснил, что программа позволяет факторинговым компаниям компенсировать разницу в ставках по финансированию и предлагать клиентам наиболее выгодные условия.

По словам Фурсина, данная мера является доступным финансовым инструментом, особенно эффективным в условиях экономической нестабильности.

"Программа уже продемонстрировала свою эффективность. За два месяца одобрено более 300 заявок на общую сумму 18,7 миллиарда рублей и заключено больше 190 договоров на сумму 12,6 миллиарда рублей. При этом фактическое финансирование по заключенным договорам факторинга составило 4,26 миллиарда рублей", – заявил он.

Принять участие в программе могут все предприниматели, имеющие статус субъекта малого и среднего предпринимательства и регистрацию на территории столицы. Предельный размер непогашенного финансирования по факторинговым контрактам составляет 100 миллионов рублей для каждого клиента. Программа будет реализовываться до 31 декабря 2022 года.

"По данным департамента экономической политики и развития Москвы, сегодня сформировано 10 пакетов федеральных антикризисных мер поддержки, которые содержат более 300 мероприятий. На уровне столицы разработку таких мер проводят в рамках работы комиссии по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций", – указано в материале.

Отмечается, что всего столичные власти приняли более 80 мер поддержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили сервис подбора мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций. Этой услугой воспользовались порядка 35 тысяч бизнесменов на конец мая 2022 года.

