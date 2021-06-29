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Экономика

09:10

В России предложили автоматически списывать долги с бизнеса

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

В России обсуждают возможность автоматически взимать с бизнеса задолженности перед государством. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент Минфин совместно с ФНС рассматривает целесообразность внесения соответствующих поправок в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Действующий закон о закупках не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты. Кроме того, согласно этому закону, лицо с задолженностями перед государством вовсе не может выступать в качестве участника закупки и исполнителем по контракту.

Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин также напомнил, что любая компания перед торгами на госзакупку обязана предоставить справку из ФНС об отсутствии долгов. Исключениями являются компании с решением суда о признании долгов безнадежными к взысканию.

При этом Шубин подчеркнул, что сейчас невозможно оценить объем долгов, который государство могло бы вернуть с помощью поправок в закон.

"У налогоплательщика есть право на оспаривание налогового акта, поэтому списание задолженности, которая может быть оспорена, не коррелируется с правом на защиту своей позиции", – отметила руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Она также уточнила, что дополнительные ужесточения со стороны государства могут привести к ситуации, при которой на рынок будут выходить недобросовестные лица, которые изначально не намерены выполнять обязательства по госконтракту.

Ранее члены Совфеда одобрили закон о сохранении минимального дохода должников в размере прожиточного минимума, на который не смогут распространяться взыскания по долгам. Документ предполагает внесение изменений в статью 446 ГПК РФ и закон "Об исполнительном производстве".

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