Аналитик рассказал, как изменятся цены на горбушу в 2024 году

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В прошлом году в России выловили рекордные за последние 30 лет 5,3 миллиона тонн рыбы, что поспособствует снижению стоимости некоторых ее видов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на аналитика Даниила Кашина.

"Стоит отметить, что хороший улов был не по всем показателям. Поэтому говорить, что подешевеет вся рыба и рыбная продукция, некорректно. Однако я уверен, что в ближайшее время будет снижаться стоимость горбуши и минтая – по ним цифры самые лучшие. Правда, стоит учитывать и логистические расходы – вся продукция едет с Дальнего Востока", – подчеркнул эксперт.

К примеру, в декабре цена на свежемороженую горбушу упала до 300 рублей за килограмм, что почти в два раза дешевле, чем в прошлом году. Сейчас цена может опуститься еще на 5–10%, считает эксперт. По его словам, это зависит от поставщика и наценки магазина. Свежемороженый минтай сейчас стоит около 170 рублей за килограмм, что тоже дешевле в сравнении с прошлым годом.

Кашин рекомендует брать рыбную продукцию в специализированных магазинах. По его словам, в этом случае не придется сомневаться в качестве.

Перед покупкой охлажденной рыбы в первую очередь нужно понимать, что это не свежевыловленный продукт. Может пройти до 10 суток, прежде чем рыба попадет на стол. Покупая товар, нужно внимательно осмотреть его по всем пунктам. Продукция должна быть без желтизны, вмятин и слипаний. Кроме того, у свежемороженого продукта не должно быть сильного рыбного запаха, сморщенных и тусклых глаз.

Также специалист рекомендует покупать рыбу, которая продается в прозрачной упаковке, поскольку так можно разглядеть продукт. Покупая товар на рынке, необходимо обязательно попросить все необходимые документы у продавца.

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