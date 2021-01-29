Минпромторг не видит необходимости в заключении соглашений по ценам на яйца

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Заключать соглашения по фиксации цен на яйца нет необходимости, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о договоренностях, аналогичных соглашениям по сахару и подсолнечному маслу.

"Я думаю, что нет. Во-первых, такой необходимости нет, все-таки даже существующее соглашение по двум продуктам, по маслу и по сахару, дало ощутимый результат. Это, собственно, сигнал, что можно вовремя договариваться, чтобы не было таких (скачков цен)", – отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что на юге России фиксируют вспышки птичьего гриппа. Из-за этого стали закрываться птицефабрики, а цены на яйца в некоторых регионах подскочили сразу на 20 процентов.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

