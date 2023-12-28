В РФ хотят упростить выдачу виз иностранным инвесторам – СМИ

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Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" предложила упростить механизм выдачи виз для привлечения иностранных инвесторов в Россию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо организации в адрес Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что в стране готовятся новые меры, которые привлекут иностранных инвесторов. В частности, "Деловая Россия" предложила запустить многократную деловую визу на три года вместо одного. Оформлять ее предлагают для тех, кто вложил в проекты в России 100 миллионов рублей (или около 1 миллиона долларов). Предполагается, что документ будет выдаваться по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений (в РФ действуют ТПП, РСПП, "Опора России" и "Деловая Россия").

Как добавили в сообщении, на данный момент максимальный срок визы не превышает одного года. Однако фактически в стране можно находиться не более 90 дней в каждом из полугодий. Между тем инвесторы из дружественных стран проявляют особый интерес к участию в значимых проектах в российских регионах, заметил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов.

По его словам, необходимо ходатайство бизнес-объединений, так как у них есть данные об иностранных партнерах, которые готовы заключить инвестиционные соглашения.

Алгоритм, предлагаемый "Деловой Россией", должен обеспечивать простое и быстрое оформление многократных инвестиционных виз с длительными сроками действия, заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

В МЭР изданию сообщили, что вместе с заинтересованными ведомствами и "Деловой Россией" работают над запуском многократной бизнес-визы для иностранных инвесторов, прорабатывается предложение относительно ходатайства.

Между тем количество проверок бизнеса в России заметно уменьшилось, однако контроль за предпринимательской деятельностью необходимо сохранять. Об этом заявлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также сообщалось, что инвесторы в РФ смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их "С"-деньги. Речь идет о продаже бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии.

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