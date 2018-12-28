ЦБ повысил курсы доллара и евро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс американской валюты достиг 69,5218 рубля, а стоимость евро составила 79,6581 рубля. Таковы данные Банка России расчетами на 29 декабря.

Таким образом, доллар прибавил 64,56 копейки, а европейская валюта подорожала на 27,01 копейки.

Днем ранее торги завершились ростом евро и падением доллара. Американская валюта упала в цене до 68,65 рубля, а стоимость европейской составила 78,19 рубля.

Незадолго до этого цена евро обновила максимум за три месяца. Впервые с сентября текущего года, ее стоимость перевалила за 79 рублей.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о механизмах защиты рубля. Он упомянул таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках".