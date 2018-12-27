Доллар упал, евро поднялся на Московской бирже

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара к рублю упал в цене до 68,65 рубля. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он уменьшился на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта выросла на 19 копеек. Теперь евро стоит 78,19 рубля.

26 декабря курс евро к рублю вырос до 79,09 рублей. Он увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 83 копейки. В последний раз евро установился на отметке выше 79 рублей 18 сентября 2018 года.

Ранее рубль умеренно подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. После пика декабрьского налогового периода курс доллара расчетами "завтра" на 10:00 повышался до 68,77 рубля, а евро составил 78,44 рубля.