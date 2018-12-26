Курс евро впервые превысил 79 рублей с сентября 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс евро к рублю 26 декабря вырос до 79,09 рублей. Он увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 83 копейки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз евро установился на отметке выше 79 рублей 18 сентября 2018 года.

Ранее рубль умеренно подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. После пика декабрьского налогового периода курс доллара расчетами "завтра" на 10:00 повышался до 68,77 рубля, а евро составил 78,44 рубля.

Накануне стоимость нефти Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с сентября 2017 года. 24 декабря стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в феврале 2019 года упала до 51,89 доллара за баррель.