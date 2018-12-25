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16:12

Кремль прокомментировал резкое снижение цен на нефть

экономика

16:12

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Фото: depositphotos/carloscastilla

Договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи направлена на коррекцию нефтяных цен, но судить о ее эффективности спустя несколько недель невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле в ближайшее время роста цен на нефть, Песков сказал, что договоренности о сокращении уровня добычи, достигнутые в рамках ОПЕК+, направлены на коррекцию цены на нефть.

"Эффект от таких договоренностей зачастую имеет отложенный эффект, он не сиюминутный. Поэтому здесь нужно давать оценку в перспективе, в определенной", – сказал Песков.

Он также добавил, что судить об эффективности договоренностей в рамках ОПЕК+ по одной-двум неделям невозможно.

Накануне цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Это произошло впервые с сентября 2017 года. 24 декабря стоимость фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2019 года упала на 3,59 процента, до 51,89 доллара за баррель.

экономика

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