Рубль снизился к доллару и евро на дешевеющей нефти

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Рубль в начале торгов умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения стоимости нефти. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.

После пика декабрьского налогового периода в РФ курс доллара расчетами "завтра" на 10 утра повышался до 68,77 рубля, а курс евро составил 78,44 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,3% и составила 50,64 доллара за баррель.

Накануне официальный курс евро, установленный Центробанком на 26 декабря, вырос на 54 копейки, достигнув отметки в 78,43 рубля. В свою очередь доллар подрос на 33,75 копейки: в среду за него будут давать 68,7448 рубля. А вот бивалютная корзина, по данным регулятора, подорожала на 42,96 копейки, составив 73,1035 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что механизмы поддержки российской валюты постоянно совершенствуются. В их числе Орешкин назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках".