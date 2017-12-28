Единый каталог потребительских товаров может появиться в России

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Единый цифровой каталог потребительских товаров может появиться в России. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, каталог позволит уйти от трудоемкой и дорогостоящей процедуры взаимодействия между производителем и торговой сетью. В настоящий момент, каждый потенциальный поставщик должен вручную заполнять вместе с сотрудниками магазинов анкеты с большим числом данных. Каждая сеть имеет свою систему, поэтому каждый раз это приходится делать заново, сообщает газета "Известия".

Мантуров пояснил, что цифровой каталог будет полностью интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1. Он будет объединен с маркировкой отдельных категорий товаров, чтобы можно было отследить их оборот. Это важно для борьбы с нелегальным рынком, отметил министр. К разработкам уже подключили Минфин, налоговую службу и бизнес-ассоциации.

Глава Минпромторга добавил, что нововведение поможет сократить издержки ритейлеров и производителей. Каталог объединит и систематизирует информацию онлайн-касс.

"Онлайн-кассы дадут нам, помимо легализации рынка в целом, возможность точно понимать, что и по каким ценам продается, каковы тренды и потребительские предпочтения", – сказал Мантуров.

Полученные данные помогут государству решать проблемы и стимулировать производство товаров, которые становятся более востребованными.

Ранее сообщалось, что российские ритейлеры потеряли примерно 2,5 миллиарда рублей прибыли в результате сбоя в работе онлайн-касс. который произошел 20 декабря.