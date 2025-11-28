РФ открыла более 200 месторождений твердых полезных ископаемых с начала года

Фото: depositphotos/bashta

В этом году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роснедр.

Отмечается, что примерно столько месторождений удается открывать в стране ежегодно – этот показатель говорит об эффективности совместной работы государства и бизнеса в сфере геологоразведки.

Среди крупнейших открытий в этом году – месторождения калийно-магниевых солей. Например, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн. А Целинное в этом же регионе – два миллиарда тонн.

Также отмечается участок недр Жидойское в Иркутской области. Его запасы составили 218,8 миллиона тонн железных руд, 17,3 миллиона тонн титана, 6,3 миллиона тонн фосфора.

Кроме того, на государственный баланс поставили запасы калий-алюминиевого сырья Голевского месторождения сынныритовых руд – всего 163,9 миллиона тонн.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов рассказал, что Ловозерское и Томторское месторождения могут обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир. В них сосредоточены 11 миллионов тонн запасов РЗМ из всех 28,5 миллиона тонн. По его словам, самый большой потенциал у Ловозерского месторождения, так как там есть действующий одноименный горно-обогатительный комбинат, а также избыток электроэнергии.

