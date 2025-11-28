Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 09:21

Экономика

РФ открыла более 200 месторождений твердых полезных ископаемых с начала года

Фото: depositphotos/bashta

В этом году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роснедр.

Отмечается, что примерно столько месторождений удается открывать в стране ежегодно – этот показатель говорит об эффективности совместной работы государства и бизнеса в сфере геологоразведки.

Среди крупнейших открытий в этом году – месторождения калийно-магниевых солей. Например, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн. А Целинное в этом же регионе – два миллиарда тонн.

Также отмечается участок недр Жидойское в Иркутской области. Его запасы составили 218,8 миллиона тонн железных руд, 17,3 миллиона тонн титана, 6,3 миллиона тонн фосфора.

Кроме того, на государственный баланс поставили запасы калий-алюминиевого сырья Голевского месторождения сынныритовых руд – всего 163,9 миллиона тонн.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов рассказал, что Ловозерское и Томторское месторождения могут обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир. В них сосредоточены 11 миллионов тонн запасов РЗМ из всех 28,5 миллиона тонн. По его словам, самый большой потенциал у Ловозерского месторождения, так как там есть действующий одноименный горно-обогатительный комбинат, а также избыток электроэнергии.

Читайте также


экономика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика