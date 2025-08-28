Мишустин сообщил о росте ВВП на 1,2% в первом полугодии

Фото: kremlin.ru

Валовой внутренний продукт (ВВП) в первом полугодии 2025 года вырос на 1,2%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы кабмина, динамика ВВП осталась положительной, несмотря на вызовы времени.

"Доходы бюджета составляли свыше 17,5 триллиона рублей, превысив аналогичные показатели прошлого года и прогноз", – подчеркнул Мишустин.

Владимир Путин ранее объявил о том, что российские власти начали работу над формированием федерального бюджета на период с 2026-го по 2028 год. Глава государства назвал бюджет главным финансовым документом страны, он направлен на решение стратегических задач, включая улучшение качества жизни граждан и укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, Путин отметил, что данная работа основывается на прогнозе социально-экономического развития, в связи с чем необходимо брать во внимание и обстановку на глобальных рынках.

