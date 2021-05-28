Глава ВТБ призвал Банк России придерживаться экономических методов регулирования

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Глава ВТБ Андрей Костин раскритиковал идею ЦБ по количественному ограничению выдаваемых банками кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

"Насчет количественных ограничений кредитов. Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жестко административным", – заявил специалист.

По мнению Костина, Банк России в первую очередь должен опираться на существующие экономические методы.

Инициатива, о которой рассказал глава ВТБ, прописана в законопроекте, который наделяет ЦБ РФ полномочиями устанавливать ограничения на привлечение кредитов. Данная мера оценивается как способ замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования.

В апреле 2021 года российские банки выдали рекордное количество кредитов с лета 2019 года. На этот процесс повлияло то, что банки смягчили требования к клиентам.