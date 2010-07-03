Доллар впервые с 18 марта превысил 65 рублей

Курс американской валюты в ходе торгов вырос на 18 копеек, составив 65,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Прежде этой отметки доллар достигал 18 марта текущего года. Вместе с тем курс евро подрос на 25 копеек до 73,15 рубля.
А стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6%, составив 67,41 доллара за баррель.
Ранее эксперты поделились прогнозами о том, что будет с курсом валют в апреле. Большинство отметили благоприятную обстановку для укрепления рубля в конце марта, но опасаются нового удара американских санкций в следующем месяце.
По словам старшего вице-президента Московского кредитного банка Эрика де Бошама, в апреле доллар будет стоить в пределах 65−65,5 рубля, а евро − 74−74,5 рубля
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