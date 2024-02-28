Страховую ответственность АСВ перед вкладчиками "Гефеста" оценили в более чем 180 млн руб

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Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками банка "Гефеста" предварительно оценивается в 181,2 миллиона рублей. Об этом сообщила госкорпорация на своем сайте.

Агентство указало, что выплаты начнутся не позднее 13 марта текущего года. Отмечается, что для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам корпорация намерена использовать банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе не позже 4 марта.

Кроме того, заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Гефест". По информации ЦБ, банк нарушал федзаконы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Указывается, что регулятор в течение года неоднократно применял к банку меры, также вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

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