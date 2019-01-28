Доллар и евро снизились на Мосбирже

Утренние торги 28 января отметились снижением стоимости американской и европейской валют. Таковы данные Московской биржи.
Доллар потерял 14 копеек, составив 65,86 рубля. В свою очередь евро подешевел на 17 копеек в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь его цена достигла 75,15 рубля.
Торги, состоявшиеся в минувшую пятницу, также закончились снижением курса доллара и евро по отношению к рублю.
В середине января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сейчас на валютном рынке нет ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля. При этом министр подчеркнул, что на валютный рынок влияют множество факторов. Он напомнил, что в сентябре 2018 года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. А вот финансовый рынок сохранил стабильность.
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