Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился

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Курс европейской валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 39,94 копейки – до 74,6312 рубля, курс доллара уменьшился на 8,46 копейки – до 65,9170 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 22,63 копейки, составив 69,8384 рубля. По мнению экспертов, причиной роста рубля к бивалютной корзине стало приближение налоговых выплат, которые способствуют росту предложения валюты со стороны экспортеров.

Рубль растет к бивалютной корзине

Ранее сообщалось, что впервые с 7 декабря курс американской валюты опустился ниже 66 рублей. Стоимость доллара упала на 0,11 процента к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 65,998 рубля.